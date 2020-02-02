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20:38   2 Февраля 2020
Весь мир

Российские военные провели гуманитарную акцию в Сирии 2 февраля

Российские военные провели гуманитарную акцию в Сирии 2 февраля

Военные Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) провели очередную гуманитарную акцию в республике, передает специальный корреспондент ФАН.

Сирийская арабская армия (САА) освободила населенный пункт Кум-эль-Висия в сирийской провинции Эль-Кунейтра в 2018 году. С тех пор Дамаск делает все возможное, чтобы восстановить пострадавшие от террористов территории. 2 февраля в этот населенный пункт прибыли грузовики с продуктовыми наборами.

Сотрудники ЦПВС регулярно привозят жителям пострадавших от боевиков районов продукты, теплые вещи, медикаменты, учебники и канцелярские принадлежности для школьников. Кроме того, в Сирию регулярно приезжают российские медики, оказывают жителям медицинскую помощь и выдают необходимые медикаменты.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие при общественного фонда имени героя России Ахмата Кадырова привезли наборы с гуманитарной помощью жителям сирийской деревни Эш-Шакрахия в провинции Даръа. Российские военные провели на территории Сирии уже около 2,3 тысяч гуманитарных акций, раздали почти четыре тысячи тонн продовольственных наборов.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #сирия #гумпомощь #цпвс

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