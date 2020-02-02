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20:23   2 Февраля 2020
Весь мир

Военные авиабазы Хмеймим в Сирии перехватили беспилотник террористов

Военные авиабазы Хмеймим в Сирии перехватили беспилотник террористов

Военные авиабазы Хмеймим в Сирии перехватили и вывели из строя беспилотник террористов, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков.

«Средствами радиоэлектронной борьбы авиабазы был осуществлен перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления», — говорится в сообщении.

В результате инцидента в идлибской зоне деэскалации никто не пострадал. Российский Центр по примирению призывает командиров бандформирований отказаться от провокаций и поддерживать мир в регионе.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #хмеймим #центр по примирению #идлибская зона деэскалации

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