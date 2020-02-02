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20:12   2 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

Украинцы смогут приезжать в РФ только при наличии загранпаспорта с 1 марта, сообщили в МВД Украины.

«С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать границу с Российской Федерацией на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) либо свидетельства о рождении», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что введение новых правил позволит предотвратить использование подделок внутренних паспортов. Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Государственная пограничная служба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля.

В ведомстве призвали не рассматривать это меру как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь «паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить многие страны». 

Украинцы, которые пересекли границу с РФ до вступления в силу нового закона, смогут вернуться в страну с внутренним паспортом.   

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #паспорт #загранпаспорт

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