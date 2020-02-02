День окончания Сталинградской битвы отметили во французском городе Монпелье

Торжественная церемония, приуроченная к годовщине окончания Сталинградской битвы, прошла в воскресенье в южном французском городе Монпелье.

Участие в мероприятии приняли генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов, представители местных властей, члены российской общины и франко-российский ассоциаций Монпелье и Безье, местные жители-французы.

«Нельзя переоценить важность этого сражения. Сталинград, в наши дни называющийся Волгоградом, находится на правом берегу Волги, в 1075 километрах от Москвы и в тысячах километров от столиц союзников. Новость об окончании этой битвы эхом зазвучала в сердцах всех тех, кто сражался с нацистами», — рассказал Молчанов РИА Новости.

В ходе церемонии дети читали стихи о сражении у Монумента на русском и французском языках, потом внучка участника Сталинградской битвы, гвардии капитана Петра Левченко Марина прочитала письмо своего деда, после чего прозвучала знаменитая песня военных лет «Журавли».

День окончания Сталинградской битвы в Монпелье отмечают с 2018 года по инициативе мэра города Филиппа Сореля. Первый заместитель мэра Монпелье Макс Левита отметил, что французы многим обязаны солдатам Советского Союза.