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День окончания Сталинградской битвы отметили во французском городе Монпелье

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19:54   2 Февраля 2020
Весь мир

День окончания Сталинградской битвы отметили во французском городе Монпелье

День окончания Сталинградской битвы отметили во французском городе Монпелье

Торжественная церемония, приуроченная к годовщине окончания Сталинградской битвы, прошла в воскресенье в южном французском городе Монпелье.

Участие в мероприятии приняли генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов, представители местных властей, члены российской общины и франко-российский ассоциаций Монпелье и Безье, местные жители-французы.

«Нельзя переоценить важность этого сражения. Сталинград, в наши дни называющийся Волгоградом, находится на правом берегу Волги, в 1075 километрах от Москвы и в тысячах километров от столиц союзников. Новость об окончании этой битвы эхом зазвучала в сердцах всех тех, кто сражался с нацистами», — рассказал Молчанов РИА Новости.

В ходе церемонии дети читали стихи о сражении у Монумента на русском и французском языках, потом внучка участника Сталинградской битвы, гвардии капитана Петра Левченко Марина прочитала письмо своего деда, после чего прозвучала знаменитая песня военных лет «Журавли».

День окончания Сталинградской битвы в Монпелье отмечают с 2018 года по инициативе мэра города Филиппа Сореля. Первый заместитель мэра Монпелье Макс Левита отметил, что французы многим обязаны солдатам Советского Союза.

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Автор: Алина Бранцевич
#франция #сталинградская битва #монпелье

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