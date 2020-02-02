Госсекретарь США прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Ташкент, сообщает МИД Узбекистана.

«Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Узбекистан», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ходе визита встретится с главой страны Шавкатом Мирзиёевым и с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Сообщается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее Помпео посетил Белоруссию и Казахстан, где встретился с руководством стран и главами внешнеполитических ведомств. Глава казахского МИД Мухтар Тлеуберди рассказал, что на переговорах с госсекретарем Штатов обсуждались вопросы экономического развития Казахстана в условиях санкционной политики США. В Белоруссии Помпео заверил власти страны, что американская сторона на сто процентов готова обеспечить Белоруссию нефтью.