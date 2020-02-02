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 Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса

Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса
Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес

Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес

 Выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона

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Госсекретарь США прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
19:28   2 Февраля 2020
Весь мир

США помогут Китаю в борьбе с коронавирусом

США помогут Китаю в борьбе с коронавирусом

Власти США выразили готовность помочь Китаю в борьбе с коронавирусом, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Чарльз О’Брайен от лица главы США Дональда Трампа.

25 января политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) создало специальную рабочую группу по координации работы в области профилактики и контролю за распространением коронавируса. 26 января Правительство КНР распорядилось продлить новогодние каникулы и перейти на удаленный режим работы.

На сегодняшний день подтверждено около 14,4 тысячи случаев заражения коронавирусом в 20 странах мира, 304 человека скончались. 

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #китай #коронавирус

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