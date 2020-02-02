Володин предложил найти и устранить причины убыли населения из пяти городов РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в регионах-лидерах по убыли населения, сообщает пресс-служба ГД.

«Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях», — цитирует слова Володина пресс-служба ГД.

Предлагается создать рабочую группу по пяти регионам с самой большой убылью населения и найти решение проблемы через повышение качества жизни и развитие экономики в регионах. В рабочую группу войдут представители профильных комитетов ГД, министерств и самих регионов.

По данным Росстата наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19, тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.), сообщает пресс-служба.