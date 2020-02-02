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18:48   2 Февраля 2020
Весь мир

Хафтар осудил ООН за поощрение турецкой помощи боевикам ПНС Ливии

Хафтар осудил ООН за поощрение турецкой помощи боевикам ПНС Ливии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар раскритиковал отношение ООН к действиям Турции в Ливии, сообщает общеарабская газета Asharq al-Awsat со ссылкой на военный источник, близкий к фельдмаршалу.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар на прошедшей в субботу в Бенгази встрече со спецпредставителем генерального секретаря ООН в Ливии Гасаном Саламе подверг жесткой критике отношение всемирной организации к вмешательству Турции в дела страны. 

«Саламе (Гассан, спецпредставитель Генсека ООН в Ливии - ред.) пытался заверить Хафтара в приверженности кабинета Сарраджа перемирию, однако он в свою очередь раскритиковал позицию миссии [ООН] по отношению к непрекращающейся турецкой военной помощи и поддержке лояльных ПНС милиций», — отметил источник газеты.

По данным Asharq al-Awsat, командующий ЛНА также провел совещание с представителями командования группировки армии в районе Триполи, потребовав от них «держать занятые позиции» и «сохранять бдительность и оставаться в полной боевой готовности». По мнению Хафтара, ливийцы не доверяют так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и готовы сражаться с вставшими на сторону «правительства» турками, когда это потребуется.

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Автор: Алина Бранцевич
#оон #ливия #хафтар #саррадж #пнс ливии

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