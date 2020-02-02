Хафтар осудил ООН за поощрение турецкой помощи боевикам ПНС Ливии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар раскритиковал отношение ООН к действиям Турции в Ливии, сообщает общеарабская газета Asharq al-Awsat со ссылкой на военный источник, близкий к фельдмаршалу.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар на прошедшей в субботу в Бенгази встрече со спецпредставителем генерального секретаря ООН в Ливии Гасаном Саламе подверг жесткой критике отношение всемирной организации к вмешательству Турции в дела страны.

«Саламе (Гассан, спецпредставитель Генсека ООН в Ливии - ред.) пытался заверить Хафтара в приверженности кабинета Сарраджа перемирию, однако он в свою очередь раскритиковал позицию миссии [ООН] по отношению к непрекращающейся турецкой военной помощи и поддержке лояльных ПНС милиций», — отметил источник газеты.

По данным Asharq al-Awsat, командующий ЛНА также провел совещание с представителями командования группировки армии в районе Триполи, потребовав от них «держать занятые позиции» и «сохранять бдительность и оставаться в полной боевой готовности». По мнению Хафтара, ливийцы не доверяют так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и готовы сражаться с вставшими на сторону «правительства» турками, когда это потребуется.