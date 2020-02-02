Внеочередные местные выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона, сообщила глава МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.

«Напоминаем: внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться только после того, как будут проработаны и согласованы с представителями республик все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе», — цитирует Никонорову Донецкое агентства новостей.

Ранее в этот день помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил надежду, что в октябре выборы пройдут не только на Украине, но и на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. По его словам, на следующей встрече в «нормандском формате» Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит выборам состояться.

Никонорова обратила внимание, что Донбасс ожидает от Киева выполнения формулы Штайнмайера, при этом усомнилась, что Киев успеет выполнить эти положения до октября. Кроме того, глава ведомства призвала украинские власти смириться с невозможностью пересмотра Минских соглашений.

9 декабря 2019 года лидеры России, Украины, Германии и Франции провели переговоры в «нормандском формате», по результатам которых решили продлить особый статус Донбасса, придерживаться формулы Штайнмайера и развести силы в трех новых пунктах на линии соприкосновения. Напряженная обстановка в Донбассе сохраняется с 2014 года. После госпереворота на Украине жители Донбасса объявили о своей независимости и объединились в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).