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Госсекретарь США прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
19:30   2 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес

Помпео в Казахстане рекламировал американский бизнес

Госсекретарь США Майк Помпео 2 февраля впервые в должности главы внешнеполитического ведомства посетил Казахстан. В эту страну госсекретарь прибыл после первого в истории визита официальных лиц США в Белоруссию, где встречался с президентом Александром Лукашенко.

В Нур-Султане Помпео принял президент Касым-Жомарт Токаев, который в нарушение протокола начал встречу на английском языке. 

Стороны говорили о том, что важно углублять двусторонние связи в сфере торговли, инвестиций, IT-технологий.

При этом Помпео агитировал теснее сотрудничать с американскими компаниями,

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства», — заверил Помпео.

 Зашла речь о важности демократических ценностей. Стороны обсудили также меры по борьбе с международным терроризмом и возможность прямого воздушного сообщения между США и Казахстаном.

Касым-Жомарт Токаев через Помпео передал президенту США Дональду Трампу наилучшие пожелания и пригласил в Казахстан.

«Токаев <…> выразил надежду на встречу с ним {Трампом} в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан», — сообщает пресс-службе лидера Казахстана.

Визит Помпео в Казахстан - экономическое сотрудничество и другие итоги

Госсекретарь США также встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Помпео отметил заслуги политика в позитивных изменениях в республике, а также передал ему приветствие от  Трампа. Назарбаев, в свою очередь, уточнил, что сейчас в Казахстане функционирует 410 совместных предприятий, а объем американских инвестиций превысил 45 миллиардов долларов.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, оценивая тур госсекретаря по странам СНГ, что это не просто визит вежливости.

«Помпео посещает всех, где рассчитывает что-либо получить. Обратим внимание, что он не посещает Молдавию или Азербайджан, с которыми у США отношения развиваются не очень хорошо. А вообще приезд американского госсекретаря — это всегда сигнал местной элите и в некотором роде даже ее поощрение. Во всех странах, которые хоть как-то потенциально могут от них зависеть, американцами проводится политика по недопущению образования крупных недружественных им компаний», — сказал Брутер ФАН.

Визит Помпео в Казахстан - экономическое сотрудничество и другие итоги

При этом Брутер не считает, что визит Помпео в Казахстан - сигнал ухудшения отношений между Москвой и Нур-Султаном. 

«Неправильно говорить, что США ставят себе целью завтра же разрушить отношения РФ и Казахстана — у них это не выйдет даже при имеющихся в распоряжении огромных возможностях. Сейчас они просто смотрят, каким образом можно по мелочи навредить России и «сдерживать» ее на центральноазиатском направлении», — заключил эксперт.

Тур госсекретаря США по постсоветскому пространству продолжается. Вечером 2 февраля Помпео прилетел в Узбекистан.

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Автор: Роман Самойлов
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