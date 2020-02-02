Россиян из Китая эвакуируют пять самолетов Воздушно-космических сил РФ

Пять российских самолетов Воздушно-космических сил эвакуируют россиян из Китая, сообщили в Минобороны РФ.

«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в самолетах находятся медики и вирусологи с современными средствами диагностики и медицинскими препаратами.

На сегодняшний день подтверждено около 14,4 тысячи случаев заражения коронавирусом в 20 странах мира, 304 человека скончались.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двух первых в России случаях выявленного коронавируса. По данным Роспотребнадзора, зараженные больны в лёгкой степени и скоро поправятся.