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Россиян из Китая эвакуируют пять самолетов Воздушно-космических сил РФ
Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса

Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса

 Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину

Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину
Выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона

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 Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств

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Теракт в Лондоне: неизвестный напал на прохожих с ножом

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 Россиян из Китая эвакуируют пять самолетов Воздушно-космических сил РФ

Россиян из Китая эвакуируют пять самолетов Воздушно-космических сил РФ
17:31   2 Февраля 2020
Весь мир

Россиян из Китая эвакуируют пять самолетов Воздушно-космических сил РФ

Россиян из Китая эвакуируют пять самолетов Воздушно-космических сил РФ

Пять российских самолетов Воздушно-космических сил эвакуируют россиян из Китая, сообщили в Минобороны РФ.

«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в самолетах находятся медики и вирусологи с современными средствами диагностики и медицинскими препаратами.

На сегодняшний день подтверждено около 14,4 тысячи случаев заражения коронавирусом в 20 странах мира, 304 человека скончались. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двух первых в России случаях выявленного коронавируса. По данным Роспотребнадзора, зараженные больны в лёгкой степени и скоро поправятся.

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Автор: Алина Бранцевич
#китай #кнр #вкс рф #россияне #коронавирус

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