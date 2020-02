Израиль передал Марокко беспилотники для борьбы с боевиками в Западной Сахаре

Марокканские власти получили три израильских разведывательных беспилотника для борьбы с боевиками в Западной Сахаре. Об этом в воскресенье, 2 февраля, передает французский сайт Intelligence Online.

Дроны Heron израильской компании IAI доставили в Марокко еще 26 января, однако подтвердили информацию только сейчас. Поставку осуществили в рамках военного соглашения на 48 миллионов долларов, которое ранее подписали представители Марокко и Израиля.

У стран отсутствуют официальные дипломатические связи, но Рабат и Тель-Авив имеют давнюю историю военного и разведывательного сотрудничества. Позже официальный представитель израильского МИД Лиор Бен Дор призвал расширить торговые связи с Марокко.

IAI Heron — самый продаваемый израильский разведывательный беспилотник. Дрон приспособили к длительным полетам на большой высоте, также беспилотник отслеживает одновременно шесть целей.

Thread - The IAI Heron TP is a medium-altitude long-endurance, unmanned aerial vehicle developed by Israel Aerospace Industries. It is capable of Medium Altitude Long Endurance operations of up to 36 hours. Max altitude is 15,000m & payload is 2.7 tons. Max speed is 407 Km/hour. pic.twitter.com/hHV3dHC81N