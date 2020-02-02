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 Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину

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Выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона

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17:29   2 Февраля 2020
Весь мир

Израиль передал Марокко беспилотники для борьбы с боевиками в Западной Сахаре

Израиль передал Марокко беспилотники для борьбы с боевиками в Западной Сахаре

Марокканские власти получили три израильских разведывательных беспилотника для борьбы с боевиками в Западной Сахаре. Об этом в воскресенье, 2 февраля, передает французский сайт Intelligence Online.

Дроны Heron израильской компании IAI доставили в Марокко еще 26 января, однако подтвердили информацию только сейчас. Поставку осуществили в рамках военного соглашения на 48 миллионов долларов, которое ранее подписали представители Марокко и Израиля.

У стран отсутствуют официальные дипломатические связи, но Рабат и Тель-Авив имеют давнюю историю военного и разведывательного сотрудничества. Позже официальный представитель израильского МИД Лиор Бен Дор призвал расширить торговые связи с Марокко.

IAI Heron — самый продаваемый израильский разведывательный беспилотник. Дрон приспособили к длительным полетам на большой высоте, также беспилотник отслеживает одновременно шесть целей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#израиль #общество #беспилотник #марокко

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