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Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса

Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса

 Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину

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17:11   2 Февраля 2020
Россия

Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса

Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса

Запланированный митинг в защиту СКК состоялся в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 февраля, на углу Бассейной улицы и проспекта Гагарина. Акцию решили провести несмотря на обрушение здания во время демонтажа крыши, сообщают «Невские новости».

В общей сложности на митинг пришло несколько сотен человек. Однако, организаторы и участники акции не смогли прийти к общему мнению, сколько людей было на пересечении Бассейной и Гагарина. Назывались цифры 200, 400 и даже 1000 человек.

Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса

Митинг прошел мирно, сотрудники правоохранительных органов никого не задержали. На главной сцене выступил общественный деятель и лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, а также депутат ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник. Они агитировали против сноса спортивного комплекса, который признан аварийным, и задерживали процесс принятия проекта по реконструкции.

Ранее специалисты обнаружили аварийное состояние крыши комплекса «Петербургский» и заявили о необходимости реставрации. 31 января, во время демонтажа СКК обрушилось 80% конструкций стен и крыши. В результате трагедии погиб один рабочий. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

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Автор: Роман Самойлов
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