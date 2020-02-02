Американский сурок-«метеоролог» Фил предсказал наступление ранней весны

Самый известный американский сурок- «метеоролог» Фил предсказал в воскресенье наступление ранней весны.

2 февраля в США традиционно отмечается День сурка. в этот день принято следить за тем, как сурок выходит из своей норы. Если, выбираясь, сурок видит свою тень от солнца, пугается и прячется обратно в нору – зима продлится еще долго, а если сурок не видит своей тени и не боясь покидает нору – можно ждать скорой весны. В воскресенье сурок вышел и не исугался своей тени.

Ранее синоптики пообещали россиянам рекордно теплое начало февраля. Ожидается, что температура воздуха в начале последнего зимнего месяца будет превышать норму на четыре-шесть градусов. Самая теплая погода ожидается с 10 по 16 февраля.