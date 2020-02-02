Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса

Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса

 Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину

Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину
Выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона

Выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона

 Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств

Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств
Теракт в Лондоне: неизвестный напал на прохожих с ножом

Теракт в Лондоне: неизвестный напал на прохожих с ножом

 Россиян из Китая эвакуируют пять самолетов Воздушно-космических сил РФ

Россиян из Китая эвакуируют пять самолетов Воздушно-космических сил РФ
Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса

Вишневский пришел на митинг у СКК, чтобы задержать реконструкцию спорткомплекса

 Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину

Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину
Выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона

Выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона

 Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств

Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств
Теракт в Лондоне: неизвестный напал на прохожих с ножом

Теракт в Лондоне: неизвестный напал на прохожих с ножом

 Россиян из Китая эвакуируют пять самолетов Воздушно-космических сил РФ

Россиян из Китая эвакуируют пять самолетов Воздушно-космических сил РФ
17:16   2 Февраля 2020
Весь мир

Американский сурок-«метеоролог» Фил предсказал наступление ранней весны

Американский сурок-«метеоролог» Фил предсказал наступление ранней весны

Самый известный американский сурок- «метеоролог» Фил предсказал в воскресенье наступление ранней весны.

2 февраля в США традиционно отмечается День сурка. в этот день принято следить за тем, как сурок выходит из своей норы. Если, выбираясь, сурок видит свою тень от солнца, пугается и прячется обратно в нору – зима продлится еще долго, а если сурок не видит своей тени и не боясь покидает нору – можно ждать скорой весны. В воскресенье сурок вышел и не исугался своей тени.

Ранее синоптики пообещали россиянам рекордно теплое начало февраля. Ожидается, что температура воздуха в начале последнего зимнего месяца будет превышать норму на четыре-шесть градусов. Самая теплая погода ожидается с 10 по 16 февраля. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#погода #метеорологи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...