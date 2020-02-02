Спикер парламента Эстонии подтвердил действие Тартуского договора с РФ

Хотя ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала недействительным и принадлежащим истории Тартуский договор 1920 года. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас наоборот утверждает, что Тартуский мирный договор 1920 года с РФ продолжает действовать.

По его словам, утверждение российской стороны, что Тартуский мирный договор — лишь исторический документ, не соответствует действительности. Как договор о ненападении, заключенный между Эстонией и СССР в 1932 году, так и договор о базах 1939 года напрямую ссылаются на Тартуский мирный договор, который не содержит сроков действия.