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 Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину

Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину
Выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона

Выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона

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17:09   2 Февраля 2020
Общество

Спикер парламента Эстонии подтвердил действие Тартуского договора с РФ

Спикер парламента Эстонии подтвердил действие Тартуского договора с РФ

Хотя ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала недействительным и принадлежащим истории Тартуский договор 1920 года. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас наоборот утверждает, что Тартуский мирный договор 1920 года с РФ продолжает действовать.

По его словам, утверждение российской стороны, что Тартуский мирный договор — лишь исторический документ, не соответствует действительности. Как договор о ненападении, заключенный между Эстонией и СССР в 1932 году, так и договор о базах 1939 года напрямую ссылаются на Тартуский мирный договор, который не содержит сроков действия.

«Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в 21-м веке», — подчеркнул Хенн Пыллуаас.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #захарова #эстония #общество

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