Спикер парламента Эстонии подтвердил действие Тартуского договора с РФ
Хотя ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала недействительным и принадлежащим истории Тартуский договор 1920 года. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас наоборот утверждает, что Тартуский мирный договор 1920 года с РФ продолжает действовать.
По его словам, утверждение российской стороны, что Тартуский мирный договор — лишь исторический документ, не соответствует действительности. Как договор о ненападении, заключенный между Эстонией и СССР в 1932 году, так и договор о базах 1939 года напрямую ссылаются на Тартуский мирный договор, который не содержит сроков действия.
«Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в 21-м веке», — подчеркнул Хенн Пыллуаас.
О праздновании в Эстонии 100-летия Тартуского договора #Захарова: Тартуский договор 1920 г. является недействительным и принадлежит истории. #Эстония #СССР #Россия #ООН #Тегеран #Ялта #Потсдам #Хельсинки #история pic.twitter.com/URSBbuaCmO— МИД России ???????? (@MID_RF) January 30, 2020