Власти Приморья помогут пострадавшей от пожара многодетной семье

Министры образования, труда и социальной политики края выехали к месту случившегося. Об этом заявил представитель пресс-службы регионального правительства. По его словам, губернатор Приморья распорядился помочь пострадавшей от пожара многодетной семье в Партизанском районе.

Ранее Наталья Желомко из села Владимиро-Александровское — мать, воспитывающая девять детей, сообщила, что семья осталась без дома из-за пожара​​​. Министр образования Приморья Наталья Бондаренко положительно охарактеризовала семью.

По ее словам, семья воспитывает не только родных детей, но и семь приемных детей в возрасте от семи до 14 лет. Сейчас дети у родственников. Семье уже оказали материальную помощь и объявили сбор одежды.

Единственное, что попросили родители, купить ортопедическую обувь для одного из ребят, у него – ДЦП, и оформить документы, часть из которых сгорела при пожаре.