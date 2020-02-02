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16:48   2 Февраля 2020
Россия

Власти Приморья помогут пострадавшей от пожара многодетной семье

Власти Приморья помогут пострадавшей от пожара многодетной семье

Министры образования, труда и социальной политики края выехали к месту случившегося. Об этом заявил представитель пресс-службы регионального правительства. По его словам, губернатор Приморья распорядился помочь пострадавшей от пожара многодетной семье в Партизанском районе.

Ранее Наталья Желомко из села Владимиро-Александровское — мать, воспитывающая девять детей, сообщила, что семья осталась без дома из-за пожара​​​. Министр образования Приморья Наталья Бондаренко положительно охарактеризовала семью. 

По ее словам, семья воспитывает не только родных детей, но и семь приемных детей в возрасте от семи до 14 лет. Сейчас дети у родственников. Семье уже оказали материальную помощь и объявили сбор одежды.

Единственное, что попросили родители, купить ортопедическую обувь для одного из ребят, у него – ДЦП, и оформить документы, часть из которых сгорела при пожаре.

«Конечно, мы сделаем все, что от нас требуется и обязательно поможем людям, которые в оказались в такой непростой ситуации», — резюмировала Наталья Бондаренко

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Автор: Анатолий Кубарев
#помощь #пожар #приморье #семья

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