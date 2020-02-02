Власти Приморья помогут пострадавшей от пожара многодетной семье
Министры образования, труда и социальной политики края выехали к месту случившегося. Об этом заявил представитель пресс-службы регионального правительства. По его словам, губернатор Приморья распорядился помочь пострадавшей от пожара многодетной семье в Партизанском районе.
Ранее Наталья Желомко из села Владимиро-Александровское — мать, воспитывающая девять детей, сообщила, что семья осталась без дома из-за пожара. Министр образования Приморья Наталья Бондаренко положительно охарактеризовала семью.
По ее словам, семья воспитывает не только родных детей, но и семь приемных детей в возрасте от семи до 14 лет. Сейчас дети у родственников. Семье уже оказали материальную помощь и объявили сбор одежды.
Единственное, что попросили родители, купить ортопедическую обувь для одного из ребят, у него – ДЦП, и оформить документы, часть из которых сгорела при пожаре.
«Конечно, мы сделаем все, что от нас требуется и обязательно поможем людям, которые в оказались в такой непростой ситуации», — резюмировала Наталья Бондаренко