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 Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину

Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину
Выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона

Выборы в Донбассе пройдут только после согласования особого статуса региона

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16:59   2 Февраля 2020
Россия

Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину

Участница митингов против поправок в Конституцию Мисик приревновала отца к Путину

Юная активистка Ольга Мисик участвует в митингах против поправок в Конституцию, чтобы насолить отцу и уйти от решения семейных проблем с родителями, сообщают «Народные новости».

СМИ узнали об активистке Мисик после прошлогодних летних беспорядков в Москве. Мисик зачитывала выдержки из главного документа страны, за что получила прозвище «Оля Конституция». За участие в беспорядках ее родителям пришлось выплатить несколько штрафов, зато Мисик стала появляться на европейских форумах и рассказывать иностранцам про «тяжелую российскую действительность».

Корреспонденты признанного иноагентом «Радио Свобода» побывали в квартире семьи Мисик. Из репортажа стала ясно, что мать девочки разделяет позицию дочери, а вот отец не доволен ни политическими взглядами дочери, ни съемкой в их квартире. На просьбу хозяина квартиры увести журналистов из квартиры, юная активистка назвала отца «придурком» и заявила, что президента отец любит больше, чем ее. Позже Мисик рассказала корреспондентам, что в 13-летнем возрасте мечтала уехать с мамой от отца и жить «более радостной жизнью».

30 января Мисик вышла на митинг против внесения поправок в Конституцию. По ее словам, новые поправки увеличивают власть президента, а россияне не протестуют только потому, что заняты зимними делами.

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Автор: Алина Бранцевич
#оппозиция #конституция рф

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