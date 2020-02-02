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16:20   2 Февраля 2020
Весь мир

Чрезвычайное положение объявлено в Сомали из-за нашествия саранчи

Чрезвычайное положение объявлено в Сомали из-за нашествия саранчи

Власти Сомали объявили в стране режим чрезвычайного положения из-за нашествия саранчи. Заявление сделал министр сельского хозяйства Саид Хусейн Иид.

«Федеральное правительство обеспокоено той угрозой, какую пустынная саранча представляет для сельского хозяйства страны и будущего урожая. Учитывая серьезность ситуации, вызванной нашествием саранчи, мы должны приложить все усилия для защиты продовольственной безопасности страны, иначе рискуем созданием в Сомали серьезного продовольственного кризиса», — говорится в сообщении.

После введения чрезвычайного положения, власти Сомали смогут использовать дополнительные ресурсы для борьбы с саранчой. В стране планируют усилить работы по уничтожению насекомых при поддержке скотоводов и фермеров, которые потеряли урожай из-за нашествия.

Из-за саранчи больше всего пострадали западные и южные районы Сомали. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщает, что насекомые уничтожили урожай на 70 тысячах гектарах сельскохозяйственных земель. В областях используют самолеты с пестицидами, чтобы уничтожать стаи саранчи.

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Автор: Роман Самойлов
#угроза #африка #сомали #урожай #нашествие #саранча

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