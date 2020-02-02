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Власти Приморья помогут пострадавшей от пожара многодетной семье
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16:30   2 Февраля 2020
Россия

Упоминание бога в Конституции противоречит ее норме, уверены в СПЧ

Упоминание бога в Конституции противоречит ее норме, уверены в СПЧ

Заместитель председателя Совета при президенте России по правам человека, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора считает не очень корректным упоминание о боге в преамбуле Основного закона страны.

«На мой взгляд, предложение об упоминании Бога в Конституции не очень корректно. Это связано с многоконфессиональностью РФ и статьей 14 Конституции, что РФ является светским государством. В случае внесения такой поправки преамбула вступит в противоречие действующей норме Конституции», — сказала Киркора «Интерфаксу».

Она пояснила, что Конституция – это документ, по которому живет каждый россиянин. В России проживают люди разных религиозных взглядов, в том числе атеисты, и для них упоминание Бога в Конституции будет неприемлемым. Кроме того, Киркора не поддержала предложение главы Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина о включении в Конституцию слов о поддержке государством всех религий «морально и материально».

«Очень не хотелось бы, чтобы Конституция превратилось в письмо дяди Федора родителям из Простоквашино», — пояснила свою точку зрения Киркора.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл порекомендовал упомянуть в Конституции РФ слова о Боге. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов посоветовал рассмотреть идею РПЦ.

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Автор: Алина Бранцевич
#конституция #спч #православие

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