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Власти Приморья помогут пострадавшей от пожара многодетной семье
Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств

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16:06   2 Февраля 2020
Россия

Экс-глава Минздрава РФ считает своими главными успехами снижение числа пьющих и курящих

Экс-глава Минздрава РФ считает своими главными успехами снижение числа пьющих и курящих

Россияне стали покупать почти в два раза меньше алкоголя и почти в три раза меньше сигарет. О своих главных успехах на посту главы Минздрава экс-министр Вероника Скворцова рассказала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы смогли практически в два раза снизить потребление алкоголя и почти на треть (произошло) снижение табакокурения», — сказала экс-министр.

Скворцова добавила, что некоторые задачи министерству не удалось выполнить из-за нехватки ресурсов.

Скворцова возглавляла Министерство здравоохранения с 2012 года по январь 2020 года. Сейчас экс-министр руководит Росздравнадзором и с 23 января является главой Федерального медико-биологического агентства.

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Автор: Алина Бранцевич
#минздрав #скворцова

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