Индонезия 5 февраля приостановит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Джакарта приостановит авиасообщение с Китаем на фоне распространения коронавируса. Об этом передает агентство Antara со ссылкой на индонезийского министра иностранных дел Ретно Марсуди.

По информации агентства, глава МИД Индонезии заявила в ходе пресс-конференции, что правительство страны решило со среды, 5 февраля, с 00​​​.00 по местному времени приостановить авиасообщение с КНР. По ее словам, индонезийские власти не выдадут визы китайцам.

Запрет на въезд в страну или транзит через Индонезию также распространят и на тех граждан, которые не являются гражданами Китая, но посещали страну последние две недели.

Китайские власти 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV.

Asymptomatic #2019nCoV infection may be rare, and transmission from an asymptomatic person is very rare with other coronaviruses, as we have seen with MERS. Thus, transmission from asymptomatic cases is likely not a major driver of transmission https://t.co/5gEHSOGO7H pic.twitter.com/Zh8ifwP4XA