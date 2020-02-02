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15:47   2 Февраля 2020
Россия

Эрмитаж повысит стоимость входных билетов для иностранцев

Эрмитаж повысит стоимость входных билетов для иностранцев

Государственный Эрмитаж повысит цену на единый билет в музей для иностранцев на 100 рублей. На официальном сайте музея сообщается, что иностранные граждане с 4 февраля будут покупать билет за 800 рублей.

Льготы для граждан Белоруссии и России останутся в силе, заверили представители Эрмитажа — они по-прежнему смогут посетить музей за 400 рублей. Повышение цен коснется только иностранных граждан. Людей, имеющих право на бесплатный вход, повышение цен также не коснется.

«Государственный Эрмитаж информирует, что полная стоимость единого билета в Эрмитаж, который позволяет в течение одного дня посетить Основной музейный комплекс (Зимний дворец, Старый, Малый и Новый Эрмитаж), Зимний дворец Петра I, Восточное крыло Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, с 4 февраля 2020 года составляет 800 рублей. Для граждан России и Республики Беларусь остается специальное предложение, дающее возможность посетить за один день Основной музейный комплекс, Зимний дворец Петра I и Главный штаб. Цена такого билета — 400 рублей», — сообщается на сайте музея.

Право на бесплатное посещение Государственного Эрмитажа имеют 20 категорий граждан. В их число входят студенты, учащиеся, пенсионеры и дети. Индивидуальные посетители также смогут посетить музей бесплатно в каждый третий четверг месяца, 7 декабря (День Эрмитажа) и 18 мая (Международный день музеев).

Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявлял, что доходы музея от продажи билетов могут снизиться из-за сокращения турпотока в Санкт-Петербург из Китая в связи с распространением коронавируса.

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Автор: Роман Самойлов
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