Правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных для окружающих заболеваний

Правительство РФ внесло коронавирусную инфекцию в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.

«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года №715 <…> дополнить пунктом 16 следующего содержания: коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», — говорится в постановлении.

Ранее вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова сообщила о двух первых в России случаях выявленного коронавируса. Заболевших зарегистрировали в Забайкалье и Томской области. По данным Роспотребнадзора, они больны в лёгкой степени и скоро поправятся.