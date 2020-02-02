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 Власти Приморья помогут пострадавшей от пожара многодетной семье

Власти Приморья помогут пострадавшей от пожара многодетной семье
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Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств

 Бюджет Украины получил меньше доходов, чем планировалось правительством

Бюджет Украины получил меньше доходов, чем планировалось правительством

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15:39   2 Февраля 2020
Весь мир

Австралийские власти отменили режим ЧС в столичном регионе

Австралийские власти отменили режим ЧС в столичном регионе

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами объявили 31 января на Австралийской столичной территории​​​. В воскресенье, 2 февраля, местные власти отменили режим ЧС. Об этом передает газета Canberra Times.

«Австралийская столичная территория отменила режим ЧС, так как в ближайшие дни прогнозируется более благоприятная погода», — говорится в издании.

По информации газеты, повышенный уровень готовности сохранили в сельских и отдаленных регионах столичной территории. Комиссар аварийно-спасательной службы агентства экстренных служб Джорджина Уилан не отметила значительного роста числа лесных пожаров.  

Австралия горит с сентября 2019 года. Выгорели миллионы гектаров земли. Погибли более миллиарда животных.

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Автор: Анатолий Кубарев
#австралия #общество #весь мир #лесные пожары

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