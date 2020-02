Австралийские власти отменили режим ЧС в столичном регионе

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами объявили 31 января на Австралийской столичной территории​​​. В воскресенье, 2 февраля, местные власти отменили режим ЧС. Об этом передает газета Canberra Times.

По информации газеты, повышенный уровень готовности сохранили в сельских и отдаленных регионах столичной территории. Комиссар аварийно-спасательной службы агентства экстренных служб Джорджина Уилан не отметила значительного роста числа лесных пожаров.

Австралия горит с сентября 2019 года. Выгорели миллионы гектаров земли. Погибли более миллиарда животных.

