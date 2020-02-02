Бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет после модернизации

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода им. Горбунова. Перед этим самолет прошел глубокую модернизацию, сообщает пресс-служба ПАО «Туполев».

«2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО "Туполев" состоялся первый полет первого опытного глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, созданного на базе строевого Ту-160», — отметили в пресс-службе.

За штурвалом сидел экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца. Полет длился чуть более получаса и проходил на высоте 1,5 тысяч метров. Все запланированные проверки оборудования и систем были выполнены в ходе испытаний.