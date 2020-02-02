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Песков подтвердил трудоустройство всех бывших членов правительства
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15:16   2 Февраля 2020
Россия

Песков подтвердил трудоустройство всех бывших членов правительства

Песков подтвердил трудоустройство всех бывших членов правительства

Всех бывших членов правительства РФ трудоустроили. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК). Кабмин ушел в отставку 15 января. В новый состав правительства включили несколько вице-премьеров и министров из предыдущего состава, но почти полностью обновили социальный блок.

Так экс-глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заняла пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. По ее словам, возглавляя министерство удалось вдвое снизить количество потребления алкоголя и на треть  — табакокурения.

Экс-глава Минобрнауки РФ Михаил Катюков не сказал, чем займется дальше, но отметил, что «еще идут обсуждения, консультации». Бывший министр просвещения Ольга Васильева дальнейшую жизнь свяжет с историей. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #песков #правительство #общество

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