Песков подтвердил трудоустройство всех бывших членов правительства

Всех бывших членов правительства РФ трудоустроили. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК). Кабмин ушел в отставку 15 января. В новый состав правительства включили несколько вице-премьеров и министров из предыдущего состава, но почти полностью обновили социальный блок.

⚡️Подписаны указы о назначении министров Правительства Российской Федерацииhttps://t.co/mLAvMemLBx — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) January 21, 2020

Так экс-глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заняла пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. По ее словам, возглавляя министерство удалось вдвое снизить количество потребления алкоголя и на треть — табакокурения.

Экс-глава Минобрнауки РФ Михаил Катюков не сказал, чем займется дальше, но отметил, что «еще идут обсуждения, консультации». Бывший министр просвещения Ольга Васильева дальнейшую жизнь свяжет с историей.