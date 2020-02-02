Ученый-криминалист уверен, что скандалы с утечкой данных из Facebook продолжатся

Глава компании Facebook Марк Цукерберг после очередного скандала на фоне утечки данных и беспричинной блокировки аккаунтов пользователей пообещал «все исправить», однако реальных изменений ждать не стоит, считает ученый-криминалист Виталий Вехов.

«Нужно понимать, что это компьютерная система, а не какая-то социальная сеть. Она на изначальном программно-технологическом уровне представляет собой средство сбора информации, персональных данных и данных иного профиля: о гражданах, об организациях, об их интересах, наклонностях. Все это в дальнейшем используется, в том числе в коммерческих целях», – сказал эксперт в беседе с «ПолитРоссией».

Эксперт в области информационной безопасности пояснил, что соцсеть Facebook давно находится под влиянием Вашингтона и таких влиятельных американцев, как Джордж Сорос, поэтому США почти открыто используют компанию как основной инструмент в информационной войне против РФ.

«Изначально, на определенном этапе создания, руку к этой сети приложили [американские] спецслужбы. Конкретно, это было сделано через Фонд Сороса, Агентство национальной безопасности (АНБ США) и разведывательные подразделения Соединенных Штатов. Все эти ведомства получали и продолжают получать необходимую им служебную информацию для принятия соответствующих решений», – подчеркнул Вехов.

Ранее Цукерберг заявил, что многие пользователи недовольны подходом компании к подбору контента, поэтому пообещал пользователям новые алгоритмы работы. Глава Facebook пообещал защитить данные пользователей от спецслужб, хотя компания уже много раз оказывалась в центре скандалов из-за утечек данных.

Ранее писатель Стивен Кинг заявил, что его не устраивает поток лжи, который допускает социальная сеть Facebook в своей политической рекламе, в связи с чем он принял решение удалить свой аккаунт.