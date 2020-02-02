Режим ЧС ввели в двух приграничных с КНР районах Приморья для предотвращения коронавируса, сообщили власти Приморья.

На сегодняшний день подтверждено около 14,4 тысячи случаев заражения коронавирусом в 20 странах мира, 304 человека скончались.

Ранее вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова сообщила о двух первых в России случаях выявленного коронавируса. Заболевших зарегистрировали в Забайкалье и Томской области. По данным Роспотребнадзора, они больны в лёгкой степени и скоро поправятся.