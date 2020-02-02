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Правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных для окружающих заболеваний

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 Песков подтвердил трудоустройство всех бывших членов правительства

Песков подтвердил трудоустройство всех бывших членов правительства
Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств

Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств

 Бюджет Украины получил меньше доходов, чем планировалось правительством

Бюджет Украины получил меньше доходов, чем планировалось правительством

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14:40   2 Февраля 2020
Россия

Режим ЧС ввели в двух приграничных с КНР районах Приморья для предотвращения коронавируса

Режим ЧС ввели в двух приграничных с КНР районах Приморья для предотвращения коронавируса

Режим ЧС ввели в двух приграничных с КНР районах Приморья для предотвращения коронавируса, сообщили власти Приморья.

На сегодняшний день подтверждено около 14,4 тысячи случаев заражения коронавирусом в 20 странах мира, 304 человека скончались. 

Ранее вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова сообщила о двух первых в России случаях выявленного коронавируса. Заболевших зарегистрировали в Забайкалье и Томской области. По данным Роспотребнадзора, они больны в лёгкой степени и скоро поправятся.

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Автор: Алина Бранцевич
#приморье #китай #чс #коронавирус

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