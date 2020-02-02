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14:51   2 Февраля 2020
Весь мир

Военная база Турции в Ливии усилит конфликт в стране

Военная база Турции в Ливии усилит конфликт в стране

Турецкие власти намерено эскалируют напряженность в североафриканском государстве, на что непременно должно отреагировать международное сообщество. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее источники в военных структурах телеканала Al Arabiya информировал, что Анкара планирует построить военную базу неподалеку от ливийской столицы Триполи. По их словам, Турция обсуждает строительство с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. 

«Естественно, такие действия Турции существенно усиливают эскалацию напряженности в Ливии с учетом того, что возле Триполи располагается зона военных действий, линия разграничения»,  — считает Владимир Шаповалов.

Военная база Турции в Ливии усилит конфликт в стране

По его мнению, ливийский гражданский конфликт достиг апогея, поэтому подобного рода деятельность, конечно, неприемлема с точки зрения принципов международного права. Вопрос необходимо обсудить в ООН. Странам-членам организации нужно указать Анкаре на недопустимость вмешательства во внутренние дела Ливии и усиления турецкого военного присутствия в североафриканской стране.

«Действия Турции не соответствуют интересам ливийского народа и народов Средиземноморья, поскольку никак не приближают Ливию к миру»,  — резюмировал Владимир Шаповалов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #ливия #общество #военная база

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