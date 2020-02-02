Военная база Турции в Ливии усилит конфликт в стране

Турецкие власти намерено эскалируют напряженность в североафриканском государстве, на что непременно должно отреагировать международное сообщество. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее источники в военных структурах телеканала Al Arabiya информировал, что Анкара планирует построить военную базу неподалеку от ливийской столицы Триполи. По их словам, Турция обсуждает строительство с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

«Естественно, такие действия Турции существенно усиливают эскалацию напряженности в Ливии с учетом того, что возле Триполи располагается зона военных действий, линия разграничения», — считает Владимир Шаповалов.

По его мнению, ливийский гражданский конфликт достиг апогея, поэтому подобного рода деятельность, конечно, неприемлема с точки зрения принципов международного права. Вопрос необходимо обсудить в ООН. Странам-членам организации нужно указать Анкаре на недопустимость вмешательства во внутренние дела Ливии и усиления турецкого военного присутствия в североафриканской стране.