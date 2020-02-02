Кириенко заявил, что Россия смогла преодолеть финансовый кризис даже в условиях санкций

Россия преодолела финансовый кризис и создала необходимую «подушку безопасности» даже в условиях санкций. Об этом говорят социальные гарантии, которые президент Владимир Путин предложил закрепить в основном законе, заявил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Это значит, что страна справилась с мировым финансовым кризисом и его последствиями и даже в условиях санкций создала необходимые условия и подушку безопасности, для того чтобы обеспечить гарантии для людей, не ставя под риски финансово-экономическую систему», — отметил Кириенко.

Замруководителя администрации президента добавил, что слова Путина об обязательной индексации пенсий не могли звучать еще пять лет назад. Чтобы создать такие условия жизни для россиян потребовалось значительное время.