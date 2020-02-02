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 Песков отметил несоответствие «сделки века» Трампа резолюциям Совбеза ООН

Песков отметил несоответствие «сделки века» Трампа резолюциям Совбеза ООН
14:32   2 Февраля 2020
Весь мир

Песков отметил несоответствие «сделки века» Трампа резолюциям Совбеза ООН

Песков отметил несоответствие «сделки века» Трампа резолюциям Совбеза ООН

Предложенная президентом США Дональдом Трампом «сделка века» не соответствует в полной мере положениям резолюций Совета Безопасности ООН по этому вопросу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Невооруженным глазом видно, что они не совсем соответствуют положениям ряда резолюций Совбеза ООН», – заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина усомнился в дееспособности плана, напомнив, что Палестина и ряд других арабских государств не приняли «сделку» Трампа.

Ранее Трамп предложил так называемую «сделку века» — план мирного палестино-израильского урегулирования, по которому Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию. После этого жители Палестины вышли на митинги и акции протеста.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #песков #трамп #палестина-израиль

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