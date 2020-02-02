Песков отметил несоответствие «сделки века» Трампа резолюциям Совбеза ООН

Предложенная президентом США Дональдом Трампом «сделка века» не соответствует в полной мере положениям резолюций Совета Безопасности ООН по этому вопросу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Невооруженным глазом видно, что они не совсем соответствуют положениям ряда резолюций Совбеза ООН», – заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина усомнился в дееспособности плана, напомнив, что Палестина и ряд других арабских государств не приняли «сделку» Трампа.

Ранее Трамп предложил так называемую «сделку века» — план мирного палестино-израильского урегулирования, по которому Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию. После этого жители Палестины вышли на митинги и акции протеста.