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14:11   2 Февраля 2020
Россия

Песков заявил, что в глазах Путина поведение экс-главы Чувашии было неприемлемым

Песков заявил, что в глазах Путина поведение экс-главы Чувашии было неприемлемым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева уволили с поста из-за «абсолютно неприемлемого» поведения. Представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что поступок бывшего губернатора был «совсем некрасивым» событием.

«Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — прокомментировал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку «в связи с утратой доверия». В Сети была опубликована видеозапись, на которой он заставил подпрыгнуть сотрудника МЧС за ключами от нового автомобиля во время его вручения. В январе Игнатьев несколько раз попал в федеральную повестку, показавшись не в лучшем свете.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #губернатор #песков #кремль #увольнение #чувашия #игнатьев

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