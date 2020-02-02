Песков заявил, что в глазах Путина поведение экс-главы Чувашии было неприемлемым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева уволили с поста из-за «абсолютно неприемлемого» поведения. Представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что поступок бывшего губернатора был «совсем некрасивым» событием.

«Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — прокомментировал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку «в связи с утратой доверия». В Сети была опубликована видеозапись, на которой он заставил подпрыгнуть сотрудника МЧС за ключами от нового автомобиля во время его вручения. В январе Игнатьев несколько раз попал в федеральную повестку, показавшись не в лучшем свете.