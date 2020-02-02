Турция стягивает войска к границам Сирии, позабыв про сочинские соглашения

Колонны со снаряжением, боевой техникой и боеприпасами стягиваются к границам Сирии со стороны Турции. Анкара бросает России вызов, отправляя крупные силы на помощь боевикам в Идлиб. О том, к чему приведет эскалация конфликта, рассказывает Федеральное агентство новостей.

В субботу, 1 февраля, военный конвой выдвинулся через район Ислахие в направлении провинции Хатай. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. В провинции находятся важнейшие пропускные пункты на границе с Сирией. В конвой входят 15 единиц боевой техники, в том числе БМП и самоходные гаубицы.

#Urgent The entry of a Turkish military convoy containing tanks and artillery into Idlib from the "Kafrlusen" border crossing in the north of the province.#syria #Idlib pic.twitter.com/VtRpqc5HsF — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) February 2, 2020

Турецкая бронетехника также была замечена у города Рейханлы. Сейчас это перевалочный пункт для боевиков из протурецких группировок, покидающих Идлиб.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcı ve tanklar, İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı'ya ulaştı. pic.twitter.com/VRdnYjpvx7 — Öztürk (@oztrk_aydn) February 2, 2020

1 февраля правительственные силы на севере Алеппо подверглись нападению боевиков из протурецкой «Сирийской национальной армии». По плану бандформирований, САА должна отвлечься на них и остановить развитие наступления на юге Алеппо.

Turkish Military observation post in Al Rashiding district of Aleppo city. Seen from Syran Military positions. pic.twitter.com/QpQej57VdJ — Aldin ???????? (@aldin_ww) January 30, 2020

Протурецкие бандформирования объявили о начале кампании «Пылкая решимость». Одновременно с этим террористы из «Исламской партии Туркестана» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещены в России) устроили массированную атаку против САА в Алеппо. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что потери велики с обеих сторон – погибло более ста военнослужащих.

#ALEPPO Footage shows moments of the first SVBIED detonated in western Aleppo City (Zahra neighborhood), full scale counter-offensive is going on right now. pic.twitter.com/1uQ15zwTMy — Juhayman Al-Hadari / جهيمان الحضاري (@HomsiReporter) February 1, 2020

Вокруг города Серакиб в Идлибе Турция оперативно создает защитные укрепления. Это единственный крупный населенный пункт, который остался под контролем террористов на автодороге М5.

Video showing the stationing of Turkish forces at the Turkish observation post, which was established today, east of Saraqib pic.twitter.com/1efsbFkAlo https://t.co/1efsbFkAlo https://t.co/ooU9U2fPM5 — Floki (@FlokiFloki2018) February 2, 2020

Турция готовится к обороне города – к югу и северу населенного пункта созданы новые «наблюдательные посты», которые блокируют подступы к городу и трассу М5. Анкара не хочет, чтобы Серакиб вернулся под контроль правительственных войск. Это означает прямое нарушение сочинских договоренностей, которые заключили Россия (представляя Сирию) и Турция в сентябре 2018 года. Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уверен, что действия Турции — открытая угроза суверенитету Сирийской арабской республики.

«Действия Турции подчеркивают непредсказуемость политики Эрдогана, и вызывают озабоченность. Можно провести параллель между действиями Турции в Сирии и в отношении Ливии — это, по сути, единая стратегия по реализации идей "неоосманизма", этакой турецкой нео-имперскости, для создания турецкой зоны влияния в восточном Средиземноморье. Это весьма опасно для мира на всем Ближнем Востоке», — заявил эксперт.

Вербовка боевиков из сирийских террористических группировок приведет к дополнительному росту эскалации в Сирии и Ливии, считает Шаповалов. Планы Эрдогана по задействованию армии Турции одновременно в Ливии, Сирии и Ираке приведут к напряжению и недовольствам в турецком обществе.

«Политика Эрдогана опасна не только для Сирии и Ливии, но и для самой Турции, поскольку эскалация напряженности, втягивание во внешние конфликты могут пагубно сказаться на внутриполитической и внутриэкономической ситуации в самой Турции. Эрдоган сильно рискует, делая ставку на эскалацию напряженности и при этом не имея надежных союзников — очевидно, что страны НАТО для него такими не являются», — добавил Шаповалов.

Политолог уверен, что самым лучшим решением для Турции сейчас было бы строгое следование сочинским соглашениям и поиск компромисса и диалога с другими странами.