ООН перестала быть эффективной платформой для разрешения конфликта в Сирии

Сейчас действительно заметно влияние Запада на ООН. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил эксперт по геополитике Константин Соколов. По его словам, Сирия старается урегулировать ситуацию без участия США и западных стран, что придает достаточно больший вес как РФ, так и Турции в регионе.

«Любая возможность дискредитировать действия российских, сирийских и даже порой турецких сил в регионе будет использовать без сомнений», — считает Соколов.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе САР. В международной структуре считают недопустимым нападения на мирных сирийцев.

В заявлении Стефан Дюжаррик также отметил действия боевиков, которые ведут военные операции на северо-востоке САР. Однако представитель ООН не призвал террористов прекратить огонь, а лишь отметил «несоблюдение норм международного права» при боестолкновениях.

По мнению Соколова, сложилась единая мировая система, в том числе экономическая и информационная, когда определенные СМИ формируют картину мира. Существует и система политического давления со стороны Вашингтона и ближайших союзников США на третьи государства.

«В этих условиях ООН уже давно не выполняет свою миротворческую функцию», — добавил эксперт по геополитике.

Соколов подчеркнул, что его слова подтверждают вооруженные конфликты «разного калибра», включая войну в Ираке. Нормально ООН функционировала лишь в биполярной системе мира, когда были два сопоставимых по силе центра.