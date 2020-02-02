Политолог Ганжара считает, что имидж эксперта в футболе не поможет Соболь на выборах

Блогер Алексей Навальный пытается продвинуть юриста организации Любовь Соболь в Госдуму, привлекая в ее ряды более молодую аудиторию. Политолог Владислав Ганжара считает, что «омоложение» аудитории не поможет Соболь на выборах в 2021 году.

Политолог напомнил, что на летние митинги в Москве так называемый Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) привлекал именно молодых россиян, ведь им гораздо легче навязать сомнительные или спорные убеждения.

«Как мы помним, на свои митинги они активно привлекали молодежь, и именно с таким электоратом у них была выстроена полноценная работа. Конечно, ввести молодых людей в заблуждение проще, чем состоявшихся граждан нашей страны», – отметил политолог в беседе с «Народными новостями».

Опираясь на прошлый неудачный опыт баллотирования Соболь в Госдуму, глава ФБК решил создать Соболь новый имидж, который привлечет в ее ряды больше молодежи. С недавних пор юрист ФБК стала активно интересоваться футболом, компьютерными играми и сериалами. Однако политолог усомнился, что такой контингент будет заинтересован в выборах и сможет помочь Соболь в ее политических начинаниях.

«Мы понимаем, что вот этот молодой электорат может сколько угодно смотреть ролики, читать вот эти посты, но прийти и проголосовать — вряд ли. Конечно, мы видим активность ФБК в ходе федеральной кампании, и попытки их участия будут, но мне кажется, что те методы и технологии, которые они применяют, не позволят найти поддержку среди граждан, в том числе молодых людей», — сказал он.

Ранее стало известно, что Соболь неожиданно заинтересовалась онлайн-играми и футболом. Журналисты отметили, что такими интересами юрист ФБК хочет привлечь новую целевую аудиторию – подростков и студентов, надеясь влиться в тусовку подростков и привлечь их в ряды сторонников либеральной организации.