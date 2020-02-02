Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств

Если политика действующей украинской власти сохранится, тогда страна распадется на пять государств. Об этому заявил бывший украинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его словам, региональные власти завели частные армии, которые используют в случае экономического кризиса.

«Вы должны понять, что это местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиям», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».

Например, у главы Одессы Геннадия Труханова имеется частная армия, аналогичная ситуация у харьковского мэра Геннадия Кернеса, продолжил Саакашвили. Украину ждет кризис, если страна не изменит экономическую ситуацию.