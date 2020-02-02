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13:33   2 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств

Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств

Если политика действующей украинской власти сохранится, тогда страна распадется на пять государств. Об этому заявил бывший украинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его словам, региональные власти завели частные армии, которые используют в случае экономического кризиса. 

«Вы должны понять, что это местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиям», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».

Например, у главы Одессы Геннадия Труханова имеется частная армия, аналогичная ситуация у харьковского мэра Геннадия Кернеса, продолжил Саакашвили. Украину ждет кризис, если страна не изменит экономическую ситуацию.

«Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин»,  — резюмировал Михаил Саакашвили.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #саакашвили #общество #распад

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