Саакашвили не исключил распада Украины на пять государств
Если политика действующей украинской власти сохранится, тогда страна распадется на пять государств. Об этому заявил бывший украинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его словам, региональные власти завели частные армии, которые используют в случае экономического кризиса.
«Вы должны понять, что это местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиям», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».
Например, у главы Одессы Геннадия Труханова имеется частная армия, аналогичная ситуация у харьковского мэра Геннадия Кернеса, продолжил Саакашвили. Украину ждет кризис, если страна не изменит экономическую ситуацию.
«Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — резюмировал Михаил Саакашвили.