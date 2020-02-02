За день в Благовещенск вернулись 40 человек из Китая

В Благовещенск вернулись 40 человек по временному транспортному коридору из китайского Хэйхэ, девять граждан Китая вернулись в КНР, сообщает правительство Амурской области.

«По оперативным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск — Хэйхэ, вернулось 40 граждан России. По отдельному коридору через пункт пропуска Благовещенск уехать в Китай из России смогли девять граждан КНР», — говорится в сообщении.

Сообщается, что все прибывшие из КНР прошли двойной тепловизорный контроль, ни у кого не выявлено признаков заражения коронавирусом. В среду по временному транспортному коридору в Приамурье вернулись в РФ 165 человек.

На сегодняшний день подтверждено около 14,4 тысячи случаев заражения коронавирусом в 20 странах мира, 304 человека скончались.