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13:36   2 Февраля 2020
Россия

За день в Благовещенск вернулись 40 человек из Китая

За день в Благовещенск вернулись 40 человек из Китая

В Благовещенск вернулись 40 человек по временному транспортному коридору из китайского Хэйхэ, девять граждан Китая вернулись в КНР, сообщает правительство Амурской области.

«По оперативным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск — Хэйхэ, вернулось 40 граждан России. По отдельному коридору через пункт пропуска Благовещенск уехать в Китай из России смогли девять граждан КНР», — говорится в сообщении.

Сообщается, что все прибывшие из КНР прошли двойной тепловизорный контроль, ни у кого не выявлено признаков заражения коронавирусом. В среду по временному транспортному коридору в Приамурье вернулись в РФ 165 человек.

На сегодняшний день подтверждено около 14,4 тысячи случаев заражения коронавирусом в 20 странах мира, 304 человека скончались. 

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Автор: Алина Бранцевич
#китай #благовещенск #амурская область #коронавирус

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