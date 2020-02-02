Бюджет Украины получил меньше доходов, чем планировалось правительством

Доходы государственного бюджета Украины в январе этого года на 25 процентов ниже, чем было запланировано правительством. В Министерстве финансов Украины отметили, что одной из причин стал обменный курс гривны.

«В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 миллиарда гривен (более 1,7 миллиарда долларов по текущему курсу) и были на 13,8 миллиарда гривен (около 554 миллионов долларов) меньше планируемых», — сообщили в Минфине.

Одной из ключевых причин уменьшения доходов в бюджет стал меньший от прогнозного обменный курс гривны — в среднем в январе 24,1 гривен за доллар при прогнозе в 27 гривен за доллар. Также повлияли низкие цены на газ и меньший объем импорта на 2,5 процента.