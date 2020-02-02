Гаврилов предложил рассмотреть идею патриарха Кирилла об упоминании Бога в Конституции РФ

Идея патриарха Московского и всея Руси Кирилла включить веру в Бога в Конституцию России заслуживает обсуждения, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.

«О Боге говорится в гимне (России), и большинство в нашей стране уважают этот гимн и православные, и мусульмане, и иудеи», — сказал «Интерфаксу» Гаврилов.

По мнению депутата, в Конституции необходимо отразить ценности, которые помогут россиянам развиваться.

«Поправки в преамбулу должны стать основанием не лицемерного, а глубокого понимания патриотизма, который бы не допустил раскола страны по национальному и религиозному признакам» — сказал Гаврилов.

Кроме патриотических православных ценностей, в Конституции стоит упомянуть и институт полноценной трудовой семьи, уверен Гаврилов.

1 февраля патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о Боге в Конституцию России. По словам патриарха, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян, поскольку они верят в Бога.