Украинский «Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты света

Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не нужно, ведь можно обратиться за денежной помощью, на которую украинцы имеют право по закону. Об этом завяил представитель «Нафтогаз Украины». По его словам, малообеспеченным семьям и пенсионерам необходимо обращаться за государственной помощью для оплаты коммунальных услуг, а не продавать животных.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Брагар на вопрос пожилой женщины о том, как прожить на пенсию в 80 долларов и при этом оплатить коммуналку, которая превышает размер выплат даже при наличии субсидии, предложил бабушке продать собаку элитной породы, если такая имеется. Позже депутат извинился за это предложение.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала позором и стыдом заявление Евгения Брагара. По ее мнению, нужно за символическую цену продавать слуг народа «особой породы: без мозгов и совести».

«Семьи, которые тратят на коммуналку больше, чем 15–20 процентов семейного дохода, имеют право на государственную субсидию», — напомнили в «Нафтогазе».

По информации компании, в государственном бюджете предусмотрели около 50 миллиардов гривен (почти два миллиарда долларов) на частичную оплату платежек для семей, которые не могут самостоятельно оплатить полную цену.