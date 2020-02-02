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После публикации WP Саррадж начал торг пленными россиянами

После публикации WP Саррадж начал торг пленными россиянами
13:17   2 Февраля 2020
Весь мир

После публикации WP Саррадж начал торг пленными россиянами

После публикации WP Саррадж начал торг пленными россиянами

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и его спецпредставителю по Ливии Гасану Саламе с отрытым письмом. Послание также было опубликовано в The Washington Post. После этого, по словам Малькевича, в Ливии началась форменная паника – Сарраджу, наконец, задали конкретные вопросы, на которые он должен что-то ответить.

После публикации WP Саррадж начал торг пленными россиянами

В письме ФЗНЦ к генсеку ООН предлагалось повлиять на главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, потребовав освобождения двух граждан РФ, Самера Суэйфана и Максима Шугалея, которые незаконно удерживаются в тюрьме Триполи. Малькевич ссылается на 45 пункт коммюнике, который принят по итогам международной конференции в Берлине. В нем сказано:

«Отсутствие правовых гарантий в действующей национальной судебной системе, в том числе и в тюрьмах — одно из условий, способствующих нестабильности и серьёзности гуманитарной ситуации и ситуации в области соблюдения прав человека. Мы призываем следить за декретами ливийских властей, чтобы отслеживать положение всех задержанных и заключенных тюрем, находящихся под контролем министерства юстиции/уголовной полиции, с целью улучшить работоспособность судебных учреждений и освободить незаконно задержанных».

После публикации WP Саррадж начал торг пленными россиянами

Сначала представители ПНС связались с адвокатами россиян в Ливии сообщили, что в ближайшее время отпустят Самера Суэйфана. Малькевич заявил, что освобождение одного из пленников вместо всех абсолютно недопустимо. На своем Telegram-канале глава ФЗНЦ пишет, что сейчас ПНС в очередной раз поменяли свое решение.

«Через другие источники сообщают, что решили выпустить Максима Шугалея, мотивируя это тем, что у него проблемы со здоровьем (Максим пережил инсульт) и "он старше Самера". Но самое главное — они все равно хотят оставить себе одного пленника как заложника. И для нас подобное торгашество абсолютно неприемлемо!», — сообщает Малькевич.

Член Общественной палаты считает, что сложно было ожидать чего-то другого от людей, которые относятся к тюрьме как к магазину. По имеющейся информации, Максим Шугалей уже отказался от этой сделки, поскольку не хочет выходить без своего товарища.

Пока боевики Правительства национального согласия пытаются удержать пленников у себя, все мировое сообщество терпеливо ждет, когда Саррадж начнет выполнять свои обязательства по Берлинскому соглашению.

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Автор: Роман Самойлов
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