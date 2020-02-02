После публикации WP Саррадж начал торг пленными россиянами

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и его спецпредставителю по Ливии Гасану Саламе с отрытым письмом. Послание также было опубликовано в The Washington Post. После этого, по словам Малькевича, в Ливии началась форменная паника – Сарраджу, наконец, задали конкретные вопросы, на которые он должен что-то ответить.

В письме ФЗНЦ к генсеку ООН предлагалось повлиять на главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, потребовав освобождения двух граждан РФ, Самера Суэйфана и Максима Шугалея, которые незаконно удерживаются в тюрьме Триполи. Малькевич ссылается на 45 пункт коммюнике, который принят по итогам международной конференции в Берлине. В нем сказано:

«Отсутствие правовых гарантий в действующей национальной судебной системе, в том числе и в тюрьмах — одно из условий, способствующих нестабильности и серьёзности гуманитарной ситуации и ситуации в области соблюдения прав человека. Мы призываем следить за декретами ливийских властей, чтобы отслеживать положение всех задержанных и заключенных тюрем, находящихся под контролем министерства юстиции/уголовной полиции, с целью улучшить работоспособность судебных учреждений и освободить незаконно задержанных».

Сначала представители ПНС связались с адвокатами россиян в Ливии сообщили, что в ближайшее время отпустят Самера Суэйфана. Малькевич заявил, что освобождение одного из пленников вместо всех абсолютно недопустимо. На своем Telegram-канале глава ФЗНЦ пишет, что сейчас ПНС в очередной раз поменяли свое решение.

«Через другие источники сообщают, что решили выпустить Максима Шугалея, мотивируя это тем, что у него проблемы со здоровьем (Максим пережил инсульт) и "он старше Самера". Но самое главное — они все равно хотят оставить себе одного пленника как заложника. И для нас подобное торгашество абсолютно неприемлемо!», — сообщает Малькевич.

Член Общественной палаты считает, что сложно было ожидать чего-то другого от людей, которые относятся к тюрьме как к магазину. По имеющейся информации, Максим Шугалей уже отказался от этой сделки, поскольку не хочет выходить без своего товарища.

Пока боевики Правительства национального согласия пытаются удержать пленников у себя, все мировое сообщество терпеливо ждет, когда Саррадж начнет выполнять свои обязательства по Берлинскому соглашению.