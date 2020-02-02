Либералы использовали фейковые аккаунты в Twitter, чтобы раздуть скандал вокруг Дня Победы

Известный в оппозиционной тусовке адвокат Татьяна Соломина в своем Twitter возмутилась подготовкой школ к 75-ой годовщине Дня Победы. Женщину даже поддержали несколько детей, вот только аккаунты эти оказались фейковыми.

Соломина рассказала в своем Twitter, что ее сын на репетициях к 9 мая марширует в строю и изучает военные песни вместо уроков физкультуры. Однако позже оказалось, что репетиции в школе проходят добровольно, просто Соломина так увлеклась оппозиционной деятельностью, что не успевает следить за занятиями своего сына в школе.

Раздуть скандал из подготовки к празднику не удалось, поэтому в поддержку своего бунта Соломина принялась публиковать жалобы школьников.

Вот только аккаунты этих детей, по удивительному совпадению, были зарегистрированы буквально за несколько дней до публикации Соломиной.

Как сообщают «Народные новости», в прошлом году юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь также пыталась раздуть скандал вокруг Дня Победы с помощью фейковых аккаунтов. Спровоцировать скандал у юриста не вышло, зато получилось попасть в неудобную ситуацию: выяснилось, что дед Соболь в годы войны был «власовцем». Именно по этой причине, видимо, в этом году Соболь и ее руководитель Алексей Навальный решили не встревать в скандал самим, а использовать для этого новое лицо. Однако успехом их план все равно не увенчался.