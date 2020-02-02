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12:09   2 Февраля 2020
Россия

Росгвардия прокомментировала нападение на сотрудника в центре Москвы

Росгвардия прокомментировала нападение на сотрудника в центре Москвы

Пресс-служба Росгвардии прокомментировала нападение на своего сотрудника на Фрунзенской набережной в Москве. На младшего сержанта напали после того, как он и еще один сотрудник попросили подозрительных молодых людей предъявить документы.

Злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции. В ведомстве отмечают, что пострадавшему сотруднику Росгвардии оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

«Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве обратили внимание на двух подозрительных мужчин,которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов. В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо», — сообщают в Росгвардии.

По имеющейся информации, при обыске у молодых людей был найден пакетик с порошкообразным наркотическим веществом. По результатам экспертизы сотрудники установили, что это кокаин.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело.

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Автор: Роман Самойлов
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