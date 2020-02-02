Российские собаки-саперы в Сирии восхитили экспертов китайского Sohu

Боевики минируют сирийские территории, чтобы отсрочить как восстановление, так и возвращение САР к мирной жизни. Об этом говорится в статье китайского издания Sohu, текст которого перевела «ПолитРоссия». В материале эксперты Sohu рассмотрели тонкости работы российских саперов в САР.

По их словам, террористы бегут из Идлиба, но минируют здания, дороги и другие объекты. Однако российские и сирийские специалисты справляются с «подарками» благодаря собакам-саперам.

«Российские офицеры объяснили, почему без собак невозможно очистить сирийские города. Они могут то, что неподвластно человеку», — отметили авторы Sohu.

Саперы пользуются металлоискателями, но боевики прибегают к хитрости и закладывают мины, которые содержат только взрывчатку и снаряды без металла. Собаки ориентируется на запах, поэтому «четвероногий сапер» легко обнаруживает подобные боеприпасы.

«Найдя взрывчатку, собака обычно ложится или садится, указывая саперам на находку, и задача российских специалистов становится намного проще и понятнее», — объяснили авторы Sohu.

Регулярные обстрелы со стороны террористов усложняют опасную работу. Однако собак-саперов подготовили с помощью пустых стрельб и имитационных взрывов. Также российские специалисты чаще обучают немецких овчарок, поскольку эта порода наиболее дисциплинированная.