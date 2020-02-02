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13:42   2 Февраля 2020
Россия

Гудковы раскачали мусорные протесты в Подмосковье, чтобы суметь выгодно продать свою землю

Гудковы раскачали мусорные протесты в Подмосковье, чтобы суметь выгодно продать свою землю

Полиция Подмосковья во время проверки 30 января нашла нелегальные производства на территории мусоросортировочного комплекса в Коломне на Окском проспекте, 44а, которое эксплуатирует МУП «Спецавтохозяйство». Предприятие арендовало его у собственника - местного бизнесмена,  краеведа и члена Общественной палаты Коломны Михаила Амосова.

Соседи

Полиция заподозрила, что МУП «Спецавтохозяйство» работает без лицензии, но оказалось, что в техническом помещении ТКО действовали две нелегальные фирмы, пишет «Московская газета». На одной из них фасовали элитный чай сомнительного происхождения для компании самого Михаила Амосова. ООО «Чайная коллекция» он владеет с 2006 года, компания располагается в соседнем здании.

Гудковы раскачали мусорные протесты в Подмосковье, чтобы суметь выгодно продать свою землю

В другом цеху располагалось багетное производство. Хозяина источники издания не называют, но делают предположение, будто бы мастерская работает в интересах Вячеслава Егорова, известного экологического активиста, который был очень заметен на протестных акциях, требующих остановить строительство мусоросжигающего завода.

Издание ссылается на источники, которые утверждают, будто бы Амосов перечислял в пользу Егорова пожертвования, пока активист находился под домашним арестом – эта версия сейчас проверяется. Паблик «Воскресенское время» во «Вконтакте» рассказывает о том, что Егоров участвовал и в перекрытии трассы в п. Первомайский, которое поддержало известное семейство Гудковых.

Империя Гудковых

Геннадий и Дмитрий Гудков – известные в масштабах страны оппозиционные деятели, также отметились в экологических протестах из-за строительства завода. Издание ФАН писало, что они боялись потерять доход от мусорного полигона «Воловичи», который контролировали через своих людей в районной администрации. Но Telegram-канал «Кремлевская прачка» утверждает, что у семьи некоронованного мусорного короля был и другой, более прямой интерес мешать строительство завода – земельный участок недалеко, который Гудковы хотели дорого продать, однако после распространения информации, что завод должен вскоре появиться, он сильно потерял в цене. Это дает основания предположить, что они ангажировали Егорова с самого начала.

 

Гудковы раскачали мусорные протесты в Подмосковье, чтобы суметь выгодно продать свою землю

Пока что комментариев Геннадия и Дмитрия Гудковых по поводу этой истории не было – старший продолжает обличать в твиттере преступность самой идеи сжигать мусор в век современных технологий переработки, а младший занят пикетами и никак не реагирует на новый поворот в мусорном скандале.

 

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Автор: Георгий Низовой
#россия #подмосковье #общество #мусор #гудков

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