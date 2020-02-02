Путин поздравил физика Велихова с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил почетного президента, академика РАН Евгения Велихова с 85-летием. Поздравление опубликовали на сайте Кремля.

«Крупный учёный, яркий представитель отечественной школы теоретической физики, вы посвятили свою профессиональную деятельность служению науке, людям, Родине. Внесли плодотворный личный вклад в развитие национальной Академии наук, знаменитого Курчатовского института, в реализацию масштабных, востребованных задач, направленных на укрепление экономического, оборонного потенциала страны, совершенствование профильного высшего образования», — говорится в сообщении.

Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году окончил университет имени Ломоносова.

Академик Велихов – Герой Социалистического труда (1985), лауреат Государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002), премии Сцилларда американского физического общества, премии «Глобальная энергия» (2006) и других.

Велихов удостоен многих орденов СССР и России: трех орденов Ленина (1971, 1981, 1985), ордена Трудового Красного Знамени (1975), ордена Мужества (1999, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Полный кавалер ордена «За заслуги перед отечеством».