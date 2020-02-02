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11:37   2 Февраля 2020
Россия

Автомат Калашникова назван самым грозным оружием, созданным в СССР

Автомат Калашникова назван самым грозным оружием, созданным в СССР

Американский журнал National Interest рассказал о пяти самых грозных видах вооружения, которые были разработаны и созданы в СССР.

На первом месте оказался легендарный автомат Калашникова, созданный в 1947 году советским конструктором стрелкового оружия Михаилом Калашниковым. По словам автора статьи, главными плюсами автомата является простота сборки и небольшой вес.

Подводный ракетный крейсер класса «Тайфун» занял почетное второе место. Такие подлодки по своим размерам в несколько раз превосходили американские ударные субмарины класса «Лос-Анджелес». Вес крейсера был на десять тысяч тонн тяжелее других подобных подлодок.

Советский танк Т-55 расположился на третьем месте. Боевая машина может похвастаться грамотным соотношением мобильности, огневой мощи и защиты корпуса.

Автомат Калашникова назван самым грозным оружием, созданным в СССР

За танком следует стратегический бомбардировщик Ту-160, который в вооруженных силах прозвали «Белым лебедем». Самолет может нести на борту 22 тонны боеприпасов, в том числе крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Также среди преимуществ автор выделил способность бомбардировщика действовать в сложных погодных условиях.

122-миллиметровая буксируемая гаубица образца 1938 года завершает список самого грозного оружия, созданного в СССР. Она могла выпускать шесть 21-килограммовых фугасных снарядов в минуту и поражать цели на расстоянии около 12 километров.

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Автор: Роман Самойлов
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