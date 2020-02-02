Подозреваемого по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска задержали

Председатель СКР Александр Бастрыкин направил криминалистов в Новосибирск для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте случившегося. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, по подозрению в совершении преступления задержали 27-летнего мужчину, который организовал развлекательное мероприятие в кафе. Ранее обрушилась крыша заброшенного здания. Погибла девушка 1997 года рождения. Возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предварительно, на крыше скопился снег, под тяжестью которого конструкция рухнула. Следователи и криминалисты работают на месте обрушения, чтобы выяснить объективную картину произошедшего.