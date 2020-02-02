Штрафы до пяти миллионов рублей заставят СМИ-иноагентов соблюдать законы в РФ

СМИ, признанные иноагентами, будут получать штрафы в размере до пяти миллионов рублей за нарушение российского законодательства с 1 февраля 2020 года. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец уверен, что это правильная мера.

«Связано это с тем, что такие издания ведут себя разнузданно и часто откровенно выполняют подрывную деятельность на территории России. Например, можно вспомнить, что такие СМИ откровенно призывали народ выходить на улицы Москвы и противостоять российской власти. А штрафы защитят интересы граждан и повысят эффективность суверенного Интернета», – сказал Баранец а беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Штраф за нарушение порядка в первый раз для граждан составит десять тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, а для юридических лиц – 500 тысяч рублей. За повторное нарушение гражданин выплатит 50 тысяч рублей, должностное лицо – 100 тысяч рублей, а юридическому лицу нарушение обойдется в один миллион рублей. За нарушение порядка более двух раз за год гражданина ждет штраф в 100 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток, должностные лица заплатят 200 тысяч рублей штрафа, а юридические – пять миллионов рублей.

«Для начала важно в течение некоторого периода понаблюдать за тем, насколько эффективными будут штрафы. Но самое главное – нужно строго выполнять все предписания закона, которые должны оказать влияние на работу СМИ, признанных иноагентами. Штрафы в размере пяти миллионов рублей, скорее всего, заставят их задуматься о своей деятельности», – считает собеседник.

Баранец предположил, что при таких мерах в будущем, возможно, признанные иноагентами СМИ будут скрываться, чтобы избежать наказания.

С 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон «О суверенном Рунете», который призван сократить объем данных, передаваемых за рубеж и остановить поток фейковых новостей из-за рубежа. По мнению военного обозревателя, такие меры позволят РФ пресекать негативное влияние на россиян через СМИ даже после возможного отключения Российской Федерации от всемирной сети.

«Работа государственной власти в этом направлении взвешена, и она позволит защитить граждан от идейного влияния иностранных средств массовой информации», – резюмировал эксперт.

Баранец обратил внимание, что Вашингтон тщательно следит за влиянием иностранных СМИ на их граждан, и призвал российские власти последовать примеру США.

В последние годы Роскомнадзор ведет активную работу, чтобы усовершенствовать работу Рунета и защитить права россиян. Лучшие специалисты трудятся над тем, чтобы интернет стал спокойным и безопасным для граждан РФ. Ранее член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, что в 2020 году в РФ создадут аналоги популярным американским сервисам YouTube и Facebook.