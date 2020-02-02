Коронавирус у пациента в Забайкалье нашли после повторного обследования

Пресс-служба правительства Забайкалья сообщает, что факт заражения коронавирусом у госпитализированного пациента смогли выявить только со второго раза. Первичные анализы не показали наличие вируса.

«Первый результат анализов пришел отрицательный. Однако второй дал положительный результат. Именно поэтому контактировавших с ним (с заболевшим гражданином КНР) мать и дочь пока оставили под присмотром врачей для дальнейших наблюдений в изолированном медицинском боксе», — заявили в ведомстве.

Ранее пресс-служба сообщила о госпитализации гражданина РФ после пересечения границы с КНР. Пациенту было назначено лечение. По всей территории Забайкальского края был введен режим повышенной готовности.